陽明山竹子湖海芋季將登場 5成已開花
陽明山花季即將邁入尾聲，緊接而來的是竹子湖海芋季，預計24日至4月23日登場，目前海芋開花約5成，部分地區甚至開到7成，北市產發局將搭配海芋規劃一系列活動。
陽明山竹子湖海芋產量佔全台灣80%，早期當地多種植蓬萊米、高冷蔬菜，後來才輔導轉型為休閒農場，栽種海芋，3、4月是最佳賞花時節，北市產發局也舉辦海芋季宣傳，吸引遊客前往。
北市產發局表示，山上的海芋已開花約3至5成，有些地方甚至花開6至7成，民眾可趁著海芋季活動前，搶先感受海芋的美，搭配陽明山周邊景點，來個台北多日遊，至於今年海芋季有何活動內容，可上臉書台北饗樂趣或產發局網站查詢。1060309
(中央社)
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