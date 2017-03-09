宜鼎國際進駐宜科 廠房107年完工
宜蘭縣工商發展投資策進會說，宜鼎國際股份有限公司今天在宜蘭科學園區舉行廠房動土典禮，預定明年中完工。這是宜蘭科學園區第2家自建廠房廠商。
策進會說，宜鼎國際是上櫃公司，也是資料儲存裝置及記憶體模組解決方案供應商，產品符合航太與國防應用要求，適用於工業及嵌入式產品等各種關鍵性應用，成立已有11年。
策進會表示，宜鼎國際經向竹科管理局承租宜科1公頃土地後，今天動土自建廠房，預定明年中完工，未來將投資約新台幣3億元，擴大投入通訊知識服務產業，致力於物聯網 (Internet of Things) 與雲端儲存(Cloud Storage)產品的研發，屆時也可為宜蘭帶來約200個就業機會。1060309
(中央社)
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