海線教育環境 蔡其昌：應有平等待遇
關心海線學校教育環境，立法院副院長蔡其昌今天邀集相關單位到海線3所學校會勘，考察校園跑道、運動場老舊破損問題，蔡其昌表示，教育上應該有平等待遇。
蔡其昌今天邀請教育部體育署跟台中市教育局，到大甲文昌國小、清水甲南國小以及大安三光國小等學校，針對校園跑道及周邊運動場地老舊破損會勘考察。
他指出，文昌國小跑道PU鋪面嚴重凹凸不平，運動場地殘破不堪，師生及居民休閒運動受傷比例極高；甲南國小運動球場歷經13年風吹日曬雨淋，有多處龜裂並雜草叢生，嚴重影響到學生上課安全。
三光國小的球場鋪面因氣候環境造成多處破損，在高頻率的使用下，壓克力漆脫落損壞情形嚴重，嚴重影響整體運動時抓地力，有造成使用者運動傷害的疑慮。
蔡其昌表示，可以有城鄉差距，但是在教育上應該有平等待遇，校園環境整建計畫刻不容緩，學校應提供安全舒適的環境讓孩童活動，學生有強健的體魄，學習效率才會好。
三個學校運動場域修繕整建總經費約新台幣1570多萬元，基本上體育署都同意協助，盡量來設法補助學校做相關的設施修建，但後續還是要請專家學者來評估後，才會定案。1060309
(中央社)
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