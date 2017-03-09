極光照片好漂亮 鄭明典：不見太陽黑子

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近期有許多民眾拍到漂亮的極光照片，對此氣象局科技中心主任鄭明典今天在臉書上表示，太陽表面非常平靜，沒有半點太陽黑子。

離開中央氣象局預報中心主任的位置的鄭明典，偶爾仍會在臉書上跟民眾分享氣象知識。鄭明典今天就在臉書上表示，最近很多漂亮的極光照片，但是太陽表面卻是相當的平靜，沒有半點太陽黑子。

鄭明典說，會出現漂亮極光的原因是地磁本身的變化，加上有強勁的太陽風從太陽表面的「日冕洞」吹出來的關係。

鄭明典也貼出今天的太空天氣說明，當中寫到今天的太陽表面無黑子存在，昨天的太陽黑子數為0，太陽活動維持在緩和活動。

太陽輻射通量維持在B等級偏低，對無線電通訊不造成干擾。昨日最大太陽風風速為每秒610公里，地球磁場擾動為緩和程度(Kp最大值為4)。1060309

(中央社)