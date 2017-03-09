立院台大合辦論壇 供立委與助理進修
立法院永續發展促進會與立法院東部、離島暨族群權益促進會，今天開始與台大合辦「國會永續發展與風險治理論壇」，提供立委與國會助理進修與深度討論的學習機會。
永續會會長陳曼麗說，永續發展這件事很重要，但常常有人不知道要怎麼永續，希望立法院的8個委員會立委，都可以用永續發展的脈絡來思考審理法案，台灣就會越變越好。
她說，有這樣的機會與台大合作，也希望學者有長期研究與永續發展，風險治理有關，可以帶給立法院的立委與助理了解。
東部、離島暨族群權益促進會會長陳歐珀說，基本永續發展的價值，其實沒有多少政治人物能夠體會。他說，宜蘭在民國71年，前宜蘭縣長陳定南任內，就把環保與觀光列為兩大施政目標，宜蘭在永續環境保護是很深入民心的，但近幾年因為有不當開發案，讓宜蘭民眾對土地的認同與榮譽感喪失，也引起宜蘭人很多的省思。
他表示，台灣的國土發展失衡，造成城鄉發展失衡，土地與社會公平正義都被破壞，就算是有環評，也是政治力決定一切，是很扭曲的。
陳歐珀說，現在既拿不出對環境衝擊較小的方案，風險治理也無從治理起，連行政部門為政治服務，而不是為了環境、為了人類永續服務，「這是我們的悲哀」。
「國會永續發展與風險治理論壇」系列共規劃8堂主題論壇，希望一起構思政府治理不應僅停留在製造業思維，而需從區域環境、離島發展、氣候變遷與永續思維等風險角度，來探索未來台灣經濟、社會與世代的發展，進行政府與社會治理創新。1060309
(中央社)
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