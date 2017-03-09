財劃法修正見曙光 地方政府可期這樣分配

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雲林縣多年來爭取財政收支劃分法修正，終於出現曙光，縣府今天表示，獲得行政院回應，今年7月財劃法修正案將送進立法院審議，地方政府可期望將擴大分配財源。

雲林縣長李進勇說，上任2年多來，不斷努力敦促修正財劃法，民國104年8月27日與12縣市連署，函請行政院及立法院儘速完成財劃法修正案，並在去年9月全國地方財政聯繫會議提案促修財劃法。

雲林和各縣市政府的積極爭取，終於出現曙光，李進勇說，行政院長林全昨天預告，財劃法修正案將於今年7月送進立法院審議。

李進勇指出，雲林縣主張「所得稅稅收分配地方政府，從6％調高為10％」，以擴大分配財源；有關分配指標主張「平均每戶可支配所得」、「農林漁牧產值」納入計算。

他說，雲林的主張終於獲得財政部採納，納入建議前述指標，依此試算結果，雲林縣至少可增加新台幣20多億元。

再者，雲林縣主張「營利事業營業額」是重要分配指標之一，對於總公司和分支機構、工廠分設在不同縣市，為了避免出現統籌分配不均與不公平，財劃法修正案應力求合理化。

雲林縣政府也將針對縣內大型企業及工廠，沒有將生產申報為雲林縣「營利事業營業額」者，後續將積極輔導，籲請配合申報為「雲林縣內營業額」，以善盡企業在地責任。

另外，雲林極力主張，配合國家重要經濟政策，地方政府應獲得合理的財政分配，這項主張尚未獲得合理結果，將繼續努力爭取。1060309

(中央社)