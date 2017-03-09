總統：抱持最大善意 續推兩岸文化交流

總統蔡英文今天首度以文化總會會長身分發言說，將持續推動兩岸的文化交流與合作；願意抱持最大的善意，持續透過文化交流，讓兩岸增進對彼此的認識。

蔡總統今天出席文化總會會員大會，並首度以文化總會會長身分致詞。

她說，將持續推動兩岸的文化交流與合作，過去幾年文化總會在兩岸的文化交流上，確實也扮演了相當重要的角色，「未來我們也期待相關的交流工作，能夠持續地進行下去」。

蔡總統指出，兩岸之間的互動，深刻影響兩岸人民的生活，「我們彼此雖然有分歧，但也有互利合作的空間，而我始終相信，文化就是彼此認識、溝通交流最好的橋梁」。

蔡總統說，「我們願意抱持最大的善意」，持續透過文化交流，讓兩岸增進對彼此的認識，在交流的過程中，互相學習，也更加豐富自身的文化，更重要的是，要把兩岸文化交流合作的成果，深化到其他的領域，創造出彼此更大的共同利益。1060309

(中央社)