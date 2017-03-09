水利署：高雄再不降雨 恐20日一階限水

我要評比

高屏溪攔河堰的流量驟減，水利署南區水資源局副局長簡振源今天指出，流量18.5cms（每秒立方公尺），比去年同期20cms少。如果再不降雨，高雄地區20日起恐會一階限水。

經濟部106年旱災經濟部災害緊急應變小組第一次工作會議，針對全台水情節水成效進行檢討，並研判未來天候狀況，擬定未來水情因應措施，水利署表示，若未來無明顯降雨，高雄恐20日起進入第一階段限水。

簡振源指出，近兩天高屏溪集水區有降雨，才使得水流量稍微增加為18.5cms；其實3天前的高屏溪攔河堰流量是16cms，他說，如果持續乾涸不雨，水流量馬上會降到16cms。

他表示，以歷年同時高屏溪的平均流量而言，都在20cms，目前16cms到18.5cms都算是偏低。

他說，一階限水將以公家或國營事業非必要用水為優先停供對象，同時夜間減壓，降低供水量，對民生用水影響不大，也盼民眾提早配合節約用水。1060309

(中央社)