台南前警局局長陳子敬選台南市長？藍營屬意柯P模式
在台南市有豐沛人脈的前台南市警局長陳子敬，代表國民黨參選下屆台南市長，似乎已成定局。國民黨黨主席洪秀柱9日與國民黨台南市議會黨團密會，多位國民黨台南市議員均推薦陳子敬代表國民黨披市長戰袍，而且屬意採柯P模式，由陳子敬以無黨籍身分參選，而陳子敬也首次透露有參選意願。
國民黨主席競爭激烈之際，洪秀柱9日突然造訪台南市議國民黨團尋求持，同時更與黨籍議員座談，會後洪秀柱強調，她這次主要是和黨內同志就黨務改革交換意見，「大家不要有過多的聯想。」
國民黨團發言人、市議員蔡育輝表示，9日的座談會，參加的同志比較關心下一屆的台南市長人選和市議員選舉，不少黨內議員都向主席建議，下屆台南市長選舉對國民黨而言，是艱困選區，大家都建議主席，在台南國民黨應比照上屆台北市長選舉的「柯P模式」，與無黨籍陣營合作，透過民調來決定台南市長的支持人選。
蔡育輝還特別強調，無黨籍身分的前台南市警局長陳子敬，獲得與會多位國民黨台南市議員的推薦，認為陳是最適合的人選，他本身也和陳子敬談過4次，陳子敬表達如果有機會參選，也希望能以無黨籍身分參選。
陳子敬表示，他目前還在考慮，他當初就講過，如果退休後一年，大家還記得他，他就會考慮，謝謝大家的好意，如果國民黨有適當的人選，就由他人參選，如果沒有，再來考慮他，未來如果參選，也希望是以無黨籍身分參選。
(中時)
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