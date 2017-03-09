無星級變五星級 宜中體育班獲W飯店贊助

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宜蘭高中體育表現獲肯定，W飯店總經理Harvey Thompson(右)赴宜中承諾贊助田徑隊暑期移地訓練期間，免費住宿W飯店，並提供營養師設計選手膳食。（簡榮輝攝）

宜蘭高中體育表現獲肯定，W飯店總經理Harvey Thompson(左1)赴宜中承諾贊助田徑隊暑期移地訓練期間，免費住宿W飯店，並提供營養師設計選手膳食，校方回贈運動衫致意。（簡榮輝攝）

宜蘭高中體育表現獲肯定，W飯店總經理Harvey Thompson(中)赴宜中承諾贊助田徑隊暑期移地訓練期間，免費住宿W飯店，並提供營養師設計選手膳食。（簡榮輝攝）

W飯店總經理Harvey Thompson赴宜中承諾贊助田徑隊暑期移地訓練期間，免費住宿W飯店，並提供營養師設計選手膳食。（簡榮輝攝）

宜蘭高中體育班賽事表現獲得肯定！W飯店高層今(9日)親赴宜中討論贊助體育事宜，除了計畫邀請宜中運動員參加101登高賽之外，也承諾宜中田徑隊移地訓練時，將免費提供飯店住宿，並有專業營養師調配膳食。

宜中學務主任詹景陽指出，宜中體育表現一直都很優秀，尤其是田徑與籃球項目，但是經費有限，選手們外出征戰比賽，只能選擇搭乘最便宜的交通工具、廉價旅社或民宿，能有企業贊助，對選手們的助益很大。

飯店總經理唐皓維(Harvey Thompson)向校方詢問體育班相關訓練內容時，對於台灣培育體育的環境略感訝異。來自澳洲的他指出，國外運動選手自13歲左右開始，除了每天訓練，政府也會補助聘請營養師提供足夠的膳食營養，如此才能期望選手發揮最佳表現。

飯店副總經理林芸慧表示，飯店去年開始贊助體育，雙北學校資源相對豐富，因此將目光移往鄰近的宜蘭，今年贊助WTA台灣公開賽，也招待宜中體育班到VIP包廂近距離觀賽。

林芸慧認為，假若只是贊助一筆錢，錢花完就沒了，因此邀請學生欣賞國際賽事，讓孩子看看外面的世界「這是金錢買不到的。」，同時親赴學校了解需求，下一步計畫邀請宜中參加101登高賽，與其他國家運動好手同場競技，也讓世界看到宜中選手表現。

校方安排飯店幹部參觀完簡陋的重量訓練室之後，唐皓維決定，宜中田徑隊暑假到台北移地訓練，飯店將提供免費住宿與供應營養師調配膳食。

移地訓練的吃住問題從無星級躍升五星級，消息傳至體育班學生耳裡，大家欣喜若狂，有人甚至向身旁同學詢問「真假？這是做夢吧？！」

(中時)