久未蒙面友人借錢？新竹郵局替女子守住30萬

新竹市郭姓女子本月1日到文雅郵局辦理30萬元高額轉帳，郵局張經理關心詢問，但郭女卻說明含糊，張擔心她被詐騙，慢慢套出接到詐騙電話等實情，並同步聯絡警方到場勸說，成功阻止一場詐騙案。

據了解，郭女接到不明來電，電話那頭自稱是她久未蒙面的友人，近來用錢迫在眉梢，希望郭女能匯款資助。郭女起初認不出對方聲音，但詐騙集團騙稱感冒聲音沙啞，乎巄帶過，郭女信以為真，前往郵局打算匯款。

(中時)