老年人愛跪拜 有助舒緩背痛增加關節彈性
常見中老年人在宗教儀式中，喜愛重複跪拜動作，現在最新研究報告證實，這個常見的重複跪拜動作，其實有助於舒緩下背痛，當然前提是動作要適當。
根據英國《獨立報》(The Indepedent)報導，最新研究指出，伊斯蘭教徒重複跪拜的肢體動作其實有助舒緩下背痛，不只是安靜祈禱能夠減輕焦慮外，跪拜時，適當的伸展膝蓋和背部也是一種有效的臨床治療。
全球約有16億伊斯蘭教徒，他們每天會朝麥加聖地的方向，進行1天5次的朝聖跪拜動作，他們彎曲膝蓋、跪地，額頭碰地。共同研究者Mohammad Khasawneh指出，這些動作其實很像瑜珈或物理治療中，用來舒緩下背痛的動作，同時跪姿又可增加關節彈性。
不難想像在台灣多數中老年人喜愛在從事宗教活動時，進行朝聖跪拜的動作，如果在動作適當的前提下，效果其實和伊斯蘭教徒的朝聖，和瑜珈朝聖式的動作大同小異，原來這樣的動作真的有助經常彎腰駝背的老年人伸展他們的下背部，讓他們得到類似物理治療的臨床療效。
這篇研究發表在《工業與系統工程國際期刊》(International Journal of Industrial and Systems Engineering)。
(中時電子報)
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