桃園加碼補助　已婚者能中醫調理懷孕

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市長鄭文燦鼓勵民眾申請補助。（葉臻攝）

桃園市政府環保局為鼓勵市民「增產報國」，今年加碼首創中醫助孕養胎調理計畫，設籍桃園的已婚未懷孕過女性，能有1年2次的孕前中醫助孕調理，已婚懷孕女性，每人每胎則能有2次孕期中醫養胎調理，可望吸引不少新婚夫婦入籍。

衛生局表示，這項計畫針對設籍桃園市的已婚女性，尚未生育第1胎的女性，每人每年提供2次孕前中醫助孕調理，已婚懷孕女性，則是每人每胎提供2次孕期中醫養胎調理。

其中包含中醫四診診察醫療諮詢、體質分析辦別、衛教及飲食指導、穴位保健、中藥調理等5項服務，符合資格的女性就可向衛生局提出申請，經審核通過就能到市內各合約醫療院所接受中醫助孕養胎調理。

(中時)