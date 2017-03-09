蔡英文接文化總會會長 陳建仁、江春男任副會長

中華文化總會會長正式出爐！由總統蔡英文正式接下會長一職，她提出未來三大重點工作項目，一是提升台灣文化實力，二為持續以文化作兩岸交流，三為以文化作為推動新南向政策的基準。

蔡英文表示，第七屆文化總會會員成員裡的文化人士比以往還要多，未來會全力傾聽文化界的意見，三大重點工作項目之一為升值台灣文化實力，工作內容包括推廣前輩作家、藝術家作品，讓新生代創作者可站在巨人肩膀上傳承文化；第二為持續推動兩岸文化交流工作，「文化就是彼此認識、溝通、交流最好的橋樑，雖然我們彼此有分歧，但更有互利合作的空間，我們會抱著最大的善意，透過文化交流了解彼此的文化。」

蔡英文表示，第三重點工作項目為以文化作為推動新南向政策的重要工作，「台灣有優秀的創作者，在國際上有亮眼表現時，他們成功地把台灣文化帶到國際社會的視野當中，打造台灣清晰的文化形象，也因此文化在新南向政策扮演關鍵角色。」

文化總會今日下午2點在福華文教中心召開第七屆第一次執委諮委會，出席人數過半，會議約在2時13分開始，會議內容為從534名會員推舉出35名執行委員、候補6名，以及11名諮委、候補2名，再從新任執委、諮委中，推舉出新任會長，確定由總統蔡英文擔任會長，副會長共有兩位，由陳建仁、江春男擔任，秘書長為林錦昌，吳靜吉則擔任諮議委員會召集人。

今日出席會員包括文化部長鄭麗君、故宮院長林正儀、國家表演藝術中心董事長朱宗慶、前文建會主委翁金珠等人。

(中時)