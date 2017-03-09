WBC》情蒐500萬企畫書 召集人楊清瓏出面回應

中華隊情蒐小組召集人楊清瓏針對500萬企畫書回應。(林勝發攝)

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中華隊在經典賽預賽前兩戰苦吞二連敗，確定無緣晉級複賽，稍早立委徐永明公開情蒐500萬企畫書，讓民眾大怒，甚至認為比自己的社團企畫書還不如，情蒐小組召集人楊清瓏表示，那是１１月時接到任務的工作流程跟計劃，是分工合作的主要內容。

楊清瓏說，當時在11月接到情蒐通知，就召集職業球團，業餘球團等專業棒球人士共12人，開始進行情蒐計畫。

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一開始做影像處理，對各隊名單追蹤，這是第一部分，接下來第二部分，開市進行美、日、韓職數據分析處理，呈現數據化分析，最後階段，所有教練分別到各地方，觀看熱身賽，從比賽中去了解球員特性特性，並針對數據做驗證，例如球員守備臂力與跑壘速度，就要現場觀察。

針對今天傳出的企畫書，楊清瓏回應，那是工作計畫，企劃書就會找專業的寫企劃書，１１月接到任務就開始有工作流程跟計劃，這個就是主要的分配內容。

至於是否因為情蒐出錯，導致戰績不佳，楊清瓏指出，情蒐小組就是教練團的後援，不管結果怎麼樣，我們需要去承受，因為我們是教練團的後勤，我們要給出最好的資料去做參考，情蒐人員每天工作都非常辛苦，主要是為了中華隊為了國家，沒有其他想法。

(中時電子報)