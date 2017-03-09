「你兒子被綁了！」假綁匪真詐騙 冷靜向警求助

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警方成功阻止張姓男子受騙。（葉書宏翻攝）

張姓男子日前突然接到詐騙集團來電，要求立刻到銀行匯款，否則將對小孩不利，張男一時間無法與兒子聯繫上，連忙跑到中和警分局尋求協助，警方當場告知這是詐騙集團手法，順利與張男兒子取得連繫，避免張男受騙上當。

中和一警分局偵查隊長吳永坤指出，防詐需要警民通力的合作，民眾時時提高警覺，遇有不妥狀況，隨時可以撥打110或165向警方查證，避免遭詐騙的情況發生，多一分預防就可以少一分受騙。

(中時)