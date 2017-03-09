熱潮退？墾丁春天音樂季僅剩2場次

墾丁音樂季每年吸引上萬人，在超嗨的電音組曲中狂歡跳舞。（周綾昀攝）

往年5個場次的墾丁音樂季，總吸引爆多人潮，今年僅剩2場次，旅宿業者憂心熱潮減退。（周綾昀攝）

墾丁春天音樂季場次縮減剩2場！倒數3星期到來的墾丁春天音樂季，今年合格申辦場次目前只有夏都春宴與春天吶喊，夏都早鳥票價也較前年飆升近1倍，雖傳聞南灣還有業者有意申辦，但恆春半島觀光產業聯盟嘆，規模縮小後，熱潮明顯減退。

每年吸引萬人朝聖的5個場次墾丁春天音樂季，今年春浪與墾丁泡泡趴等仍停辦，萎縮只剩夏都春宴與春天吶喊2場。墾管處說，已停辦2年的南灣，有意招來業者舉辦電音趴，但隨著音樂季日期逐漸逼近，仍未有業者送件申請。

「塑造國際觀光活動不容易，但摧毀只要2年。」有意在恆春機場舉辦墾丁泡泡趴的業者說，往年10月底就公告恆春機場是否受理申請，縣府回應1月有公告，但官網卻未見相關資料，送件縣府後還要審查，中間再卡農曆年，根本不夠時間宣傳、賣票與敲藝人卡司，盼縣府給予友善環境，讓活動主辦單位、觀光業者和生態有3贏的局面。

連續參加4年墾丁音樂季的李先生說，喜歡熱鬧的他們以往前2月就在規劃遊程，場次大減後，好友們都興趣缺缺，憂心人少氣氛不夠嗨，訂票還發現今年夏都春宴1200元早鳥票，已直逼2015年的現場票價，直呼吃不消。

「住房而言，的確較往年慢熱。」恆春半島觀光產業聯盟總幹事吳炫東表示，通常連假大假日會從大飯店客滿到民宿，音樂季卻比較特別，民宿滿房後才會訂大飯店，往年早供不應求的民宿至今還有不少空房，大飯店詢問率也不高，但樂觀預估4月1、2日墾丁旅宿有機會爆滿，只是速度較慢。

(中時)