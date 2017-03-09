畫皺紋的故事　新興女學生獲全國冠軍

黃怡萍繪製作品向母親致敬。（校方提供）

皺紋的故事畫風細膩。（葉臻翻攝）

桃園新興高中廣告設計科學生黃怡萍，參加105學年度全國學生美術比賽，作品「皺紋的故事」畫出現代高齡化社會的問題，也向獨力扶養她和哥哥長大的媽媽致敬，細緻設計獲得平面設計類特優。

黃怡萍的導師廖雅雪說，黃怡萍和哥哥都是由母親一手帶大，家境不好的她並沒有放棄追夢，因為從小喜歡畫畫，就讀新興高中期間，利用學校設備練習，也參加不少繪畫比賽。

這次參賽的作品「皺紋的故事」，將一個人自出生、成長、求學、交友、結婚到成家立業的過程，畫入一位母親的皺紋裡，線條簡單卻寓意深遠，黃怡萍說，現代社會人口老化嚴重，如何關心及重視長者，是很重要的議題，希望藉由作品呼籲大家要多關心自己的母親及家中長輩，溫馨設計獲得評審青睞的主要原因，也讓這個向母親致敬的作品，一舉為學校爭光。

(中時)