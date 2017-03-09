美陸戰隊裸照醜聞 2受害人現身

美國陸戰隊兩名女隊員今天挺身而出，坦承就是軍方人員和老兵設立全男性社群網絡，分享女同袍裸照的受害者。

週末期間的報導披露，軍方人員成立不公開的臉書群組「陸戰隊大團結」（Marines United），在上頭分享女袍澤的不雅照，甚至搭配仇視女性和下流的留言。

路透社報導，今天兩名自稱受害者的女性在律師陪同下現身，並鼓勵其他受害人挺身而出。

23歲的歐瑞德（Gloria Allred）去年6月退伍前，在陸戰隊服役4年，她今天表示：「我可以告訴你，這種行為促成性騷擾、甚至性暴力變成常態。」

陪同歐瑞德現身的現役陸戰隊員葳伊黛（Marisa Woytek）則是在書面聲明中指出，她在被公布的照片中雖「衣衫完整，穿著得體」，但還是有人留言暗示性暴力。

葳伊黛告訴「紐約時報」，被登出的照片都是未經她同意從她的Instagram帳號取得，朋友截圖下來告訴她，她才知道此事。1060309

(中央社)