旅菲台商遭祝融 代表處與鄉親展關懷

我要評比

旅菲台商陳聰遠住家及廠房昨晚遭祝融肆虐，損失慘重，中華民國駐菲代表處與台灣鄉親分別前往慰問，並協助尋找廠房東山再起。

菲律賓台灣同鄉會副會長陳聰遠，位於奎松市的住家與廠房昨晚失火，生產冰淇淋的機器、冷凍設備、辦公設備、家具等，全部付之一炬，損失估計超過新台幣500萬元。

中華民國駐菲代表林松煥聞訊即致電關切，今天派遣領務組組長鄒元飛前往探視，並送上慰問金。

起火原因仍在調查中，雖有財產損失，所幸未造成人員傷亡。

陳聰遠表示目前的當務之急是儘快復工，因此駐菲代表處經濟組也已開始協助他尋找適當的廠房。

菲律賓台灣同鄉會會長吳國禎今晨也前往慰問，並將在下週召開的理監事會議上，共同討論如何協助鄉親重新站起來。1060309

(中央社)