川習會 國安局長：美應會提對台六項保證
美國總統川普和中國國家主席習近平可望「川習會」，國安局長彭勝竹今天在立法院表示，判斷川普對美中關係會奉行現有的台灣關係法和三公報立場，可能也會強調對台六項保證。
立法院外交及國防委員會今天邀請國安局進行業務報告，中國國民黨籍立法委員江啟臣質詢時指出，中國大陸外長王毅昨天透露，大陸與美國正在溝通安排「川習會」，國安局怎麼看待可能的川習會？
彭勝竹說，判斷川普對美中關係會奉行現有的台灣關係法和三公報立場，川普可能也會強調對台六項保證；關於北韓的議題，川普應該會跟習近平有所討論，不排除交換彼此需求的可能性。
江啟臣說，川普當選後一開始說一中政策不見得要買單，但習近平和川普通話後，兩國元首確認堅持「一個中國」原則的重要性，一通電話就變了，現在北韓情勢又有變化，國安局要注意美中可能會交換什麼籌碼和利益。
對於美國在南韓部署薩德系統，國防部長馮世寬多次表態反對台灣也部署薩德，江啟臣詢問國安局看法，彭勝竹說，馮世寬已經說明過，國安局配合、尊重國防部決定。
民主進步黨籍立委羅致政在質詢時則詢問，中國在台情報滲透嚴不嚴重？彭勝竹表示，中國利用各種方式滲入，因此感覺上比過去更嚴重了。調查局長蔡清祥和警政署長陳國恩也上台表示更嚴重。
江啟臣則說，行政院說國安據點被滲透，他要問大家「據點到底有沒有被滲透？」彭勝竹回答「沒有」，蔡清祥及陳國恩也表示「沒有」。江啟臣更進一步詢問海巡署、移民署長、軍情局、政戰局有沒有被滲透，他們也都回答「沒有」。1060309
(中央社)
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