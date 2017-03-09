議員洪有仁涉貪案首開庭稱筆錄消失 檢方嚴斥誣衊
「消失的筆錄」觸發檢方、被告洪有仁議員激戰。嘉義市議員被檢控涉嫌詐領助理費、經營酒店並脅迫泰國人妖脫衣陪酒及賣淫、開賭場牟利。今天下午地院首次開庭，洪有仁說有4份對他有利的筆錄全消失，承辦檢察官江金星義正嚴詞駁斥是「誣衊」，辦案多年從未有消失的筆錄。
洪有仁坦承是醉美人酒店的老闆，但不常出現，並矢口否認涉嫌詐領助理費、脅迫泰國人妖賣淫、開賭場牟利，他表示，有4份於去年10月13日由嘉義市專勤隊、台南市調訊問的泰國人妖筆錄，對他有利，全部消失。
洪有仁被依違反貪汙治罪條例、人口販運防制法、脅迫強暴使人性交等罪起訴，目前羈押中。今天法院首次開庭，檢方由公訴主任檢察官王輝興、檢察官陳志川、承辦檢察官江金星3人共同蒞庭，特殊罕見，與近日司改國是會議研議檢察官一案到底的作法，似有相呼應之妙。
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(中時)
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