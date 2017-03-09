民間團體認養國家步道 宣導無痕山林觀念

普寶環境保護基金會出動近20名志工，清除「鳶嘴－稍來段」步道垃圾。（東勢林管處提供）

普寶環境保護基金會認養「鳶嘴－稍來－小雪山」國家步道。（東勢林管處提供）

東勢林區管理處推動民間力量認養山林步道 ，結合普寶環境保護基金會，完成「鳶嘴－稍來段」步道淨山工作，並宣導無痕山林觀念，日前出動近20名志工，清出15包共約10公斤垃圾，並沿途向山友宣導「無痕山林」觀念。

東勢林區管理處指出，該基金會自103年起認養「鳶嘴－稍來－小雪山」國家步道，其中鳶嘴山縱走至稍來山約5小時路程，為熱門登山路線；海拔2138公尺的鳶嘴山，因山尖如鳶鳥之嘴而得名，登臨山頂，可遠眺東勢、石岡、豐原、大甲、清水等地。

至於稍來山海拔2308公尺，步道全長約2600公尺，沿途生態豐富，有台灣杜鵑、西施花、三斗石櫟、臺灣紅榨槭及木荷等植物，途經紅檜人工林，林間還有白耳畫眉、青背山雀、黃胸藪眉、金翼白眉等鳥類不時穿梭，行走於步道可享受身心靈的洗禮。

東勢林區管理處結合社會資源，維護步道整潔，並呼籲進入山林的朋友，應以「輕裝、簡食、寧靜、徐行」的方式親近山林，並記得將垃圾帶下山，為了自身的安全，也請勿走捷徑，以免發生危險。

(中時)