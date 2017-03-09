新聞深喉嚨》「川習會」快馬加鞭 「第四公報」煞有其事？

中天新聞提供

美國國務卿提勒森將於15日至19日訪問日本、南韓與中國大陸，預期訪問北京期間將會晤中國大陸國家主席習近平；華府外交圈傳出，美中雙方正安排習近平盡早訪美會晤美國總統川普，最快可能在4月舉行首次「川習會」。消息人士表示，首次「川習會」可能循過去習近平與美國前總統歐巴馬在加州陽光莊園的非正式會談模式，因此將不會訪問華府，地點可能會在川普位於佛羅里達州的高爾夫球俱樂部。

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而之所以這麼急迫，主要有四大議題，雙方必須盡快確認彼此立場，包括了韓半島，經濟，南海，與台海。但同時間還有另一則訊息不容忽視，就是有近日華府外交圈盛傳，美國前國務卿季辛吉希望穩定川普總統上任後的美陸關係，正推動美陸簽署「第四公報」，在台灣涉美事務的外交人員也聽到類似訊息，但尚未獲美方官員證實。消息人士說，川普政府雖有許多友台人士，但季辛吉對川普仍有影響力，我方不應掉以輕心。「川習會」快馬加鞭；「第四公報」煞有其事，該如何解讀？

國台辦主任張志軍6日稱「台獨之路盡頭就是統一」，沒想到引爆兩岸前所未有的口水戰！7日，竟有台灣所謂「決策高層」透過官方通訊社《中央社》放話批評張「對台灣出言恐嚇、充滿惡意」，指兩岸關係沒起色是張志軍作梗，「難怪傳聞要遭到撤換」。結果8日，大陸參與「涉台決策人士」也反擊，轟這樣的指謫是輕佻的挑釁，極不負責任，開了非常惡劣的先例，「敢說要敢當」。該人士也強調，張志軍不是恐嚇，傳達的也非「武統」，而是「武備」，是一種辯證思維、物極必反的邏輯，因兩岸局勢發展到令人擔憂，所以大陸將底線劃清，提醒蔡當局不要對台獨抱有幻想。不多久前，兩岸陸委會主委與國台辦主任還能握手言歡，面對面會談；如今，兩岸態勢卻已經轉變為「匿名攻訐」，「惡言相向」，請問蔡總統，這是妳「維持現狀」主張中的哪一個環節？

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負評不斷，已經淪為笑話的「司法改革」，近日還在不斷「秀下限」！身為司法改革國是會議委員之一，台大教授林鈺雄又開砲了，質疑為何民眾真正關心的「死刑存廢」與「食安」議題都不談？司改國是會議籌委會則回應，議題很多難免有遺漏，是優先將「對司改最有幫助的議題列入」。更扯的是，除了不談民眾真正關心的議題，每個議題分得的討論時間最多僅40分鐘，司法官年金的問題，竟然在短短14分鐘內就要談完，林鈺雄批評：「14分鐘要解決一個司法官未來長久年金制度問題，我認為這非常荒唐」！但話說回來了，林鈺雄教授顯然是太認真了，如今國人還有誰對「司法改革國是會議」有所期待嗎？不就是又一場，蔡總統最喜愛的「大拜拜」，「摸摸頭」，然後幫她早有定見的結論「背書」嗎？

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「人類文明的起源，世界偉人的故鄉」台中市，近來真的非常「幽默」！除了把台籍日本兵，與中共人民英雄與烈士領導的武裝叛亂團體「二七部隊」吹捧成了「台中精神」。6日還有民眾爆料，近日到了台中鐵砧山的軍人公墓掃墓，原本「忠靈祠紀念碑」上的「青天白日」國徽竟然不見了，變成了個圓盤「飛碟」模樣！這該不會也是「轉型正義」的哪一個環節吧？而台中市民政局則回應，是因為去年10月艾利強颱來襲，吹壞紀念碑的國徽，將盡速修繕。但問題又來了，國徽5個月修不好，倒是不知道去哪找來了「飛碟」裝上去，這合理嗎？

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(中時電子報)