勇闖城中城 文化局推鐵道小旅行

慶祝台中火車站第二代站體「台中驛」落成百年，文化局將舉辦系列活動，並準備精美禮品贈送。（翻攝照片）

慶祝台中火車站第二代站體「台中驛」落成百年，台中市政府文化局將舉辦系列活動，打頭陣的是「鐵道小旅行」，只要花費千元，不但可以搭火車來一趟輕旅行，還能暢遊「城中城」、進行舊城大冒險，限額只有80名。

「鐵道小旅行」預計4月8、9日登場，內容涵蓋三部分，包括以大地遊戲體驗台中舊城的「城中城」冒險，結合中區美食與環保概念的「中區行動廚房」，以及搭火車來一趟「成追線鐵道輕旅行」、暢遊大台中山線和海線並了解鐵道衍生的在地故事，兩天活動千元有找。

文化局指出，「台中驛」峻工於1917年，那一年中區的萬春宮發起舉辦「七媽會」、現今的第二市場（原「新富町市場」）成立，以及「膠彩畫之父」林之助及臺灣雕塑家陳夏雨都在1917年出生，對台中市的交通、政治、商業及文化都具相當意義。

為慶祝有意義的1917年，文化局決定舉辦「百年慶系列活動」，除打頭陣的鐵道小旅行，另有文化講座、音樂市集與音樂祭等系列活動，盼透過對「台中驛」的文史軌跡探索，一同回味當年好時光，將於3月11日起開放售票。

(中時)