勇闖城中城 文化局推鐵道小旅行
慶祝台中火車站第二代站體「台中驛」落成百年，台中市政府文化局將舉辦系列活動，打頭陣的是「鐵道小旅行」，只要花費千元，不但可以搭火車來一趟輕旅行，還能暢遊「城中城」、進行舊城大冒險，限額只有80名。
「鐵道小旅行」預計4月8、9日登場，內容涵蓋三部分，包括以大地遊戲體驗台中舊城的「城中城」冒險，結合中區美食與環保概念的「中區行動廚房」，以及搭火車來一趟「成追線鐵道輕旅行」、暢遊大台中山線和海線並了解鐵道衍生的在地故事，兩天活動千元有找。
文化局指出，「台中驛」峻工於1917年，那一年中區的萬春宮發起舉辦「七媽會」、現今的第二市場（原「新富町市場」）成立，以及「膠彩畫之父」林之助及臺灣雕塑家陳夏雨都在1917年出生，對台中市的交通、政治、商業及文化都具相當意義。
為慶祝有意義的1917年，文化局決定舉辦「百年慶系列活動」，除打頭陣的鐵道小旅行，另有文化講座、音樂市集與音樂祭等系列活動，盼透過對「台中驛」的文史軌跡探索，一同回味當年好時光，將於3月11日起開放售票。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。