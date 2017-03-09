市選委會估：下屆議員選舉北投、士林最低當選票數1萬2
台北市下屆市議員選舉群雄併舉，根據市選委會的推估，北市各選區應選名額沒有變動。選委會2月初發公文給各政黨及現任市議員徵詢選區有無調整意願，目前沒有任何人回應要改。市選委會以2010和2014兩次選舉推估，下屆議員選舉北投、士林選區最低當選票數為12335票，是比較容易當選的選區。
市選委會表示，根據中央選委會的規定，選區劃分要在選前1年公告，上月初即發公文徵詢各相關政黨和現任議員，目前未收到調整選區的要求；如果依前兩次議員選舉的資料推估，應選13席的北投、士林選區，推估選舉人數約435246人，推估投票率71.99%計算，最低當選門檻為12335票。
松山、信義選區應選10席，推估選舉人數為343646人，推估投票率70.35%計算，最低當選票數為14034票。同樣應選13席的大安、文山區，推估選舉人數為453756人，以投票率69.34%計算，則推估最低當選票數為15579票。整體而言，相較前兩次議員選舉，最低當選門檻都只有小幅變化。
選委會表示，到去年12月底北市各選區人口數以大安、文山的583618最多，中正萬華的351916最少。去年12月底人口總數為2695704人，區域2679523，平原9601，山原6580。但以上是人口總數，並非選舉人數，選委會說，北市總人口數下降但選舉人數微增，這或許與人口老化和少子化有關。
(中時)
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