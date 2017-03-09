林管處推護樹 恆春民眾可免費領植株

免費苗木大放送！為喚起民眾植樹減碳意識，屏東林管處明日在屏東林管處恆春工作站辦公室前廣場及12日在恆春鎮水泉段，舉辦「植樹護林，守護臺灣」的贈苗及植樹活動，民眾只要排隊就可任選1株桂花、七里香、樹蘭與龍柏等，憑4張發票再贈1株。

春暖花開的3月，是最適合種樹的季節，屏東林管理處恆春工作站明日早上9點，在辦公室前廣場準備了桂花、七里香各150株，樹蘭、含笑花、龍柏各100株，共600株的樹苗要送給大家，當天到場排隊可免費獲贈樹苗1株；憑當期發票4張可換取2株，持捐血良心回電單捐血250c.c.兌換2株，500c.c.兌換5株，送完為止。

12日早上9點30分，在屏東恆春鎮水泉段711地號（屏153縣道 公車合界站牌下車處），再一場「植樹護林守護臺灣-植樹護樹健康森林」植樹及贈苗活動，現場種植黃槿、相思樹、黃連木、白水木共475株林木，並準備桂花300株，羅漢松、七里香各100株，合計500株的樹苗要送民眾，還有種子、銀合歡等森林主副產物再利用DIY，廉政宣導有獎徵答活動等。

林管處表示，由於全球氣候變遷和極端氣候頻傳，森林提供的涵養水源、調節水流、淨化空氣等功能更顯重要，希望大家一起身體力行，為地球多種一棵樹，多盡一份心力。

此外，3月21日世界森林日在農業生物科技園區還有一場植樹活動，上網報名贈好禮，歡迎大家作伙來參加。

(中時)