林管處推護樹 恆春民眾可免費領植株
免費苗木大放送！為喚起民眾植樹減碳意識，屏東林管處明日在屏東林管處恆春工作站辦公室前廣場及12日在恆春鎮水泉段，舉辦「植樹護林，守護臺灣」的贈苗及植樹活動，民眾只要排隊就可任選1株桂花、七里香、樹蘭與龍柏等，憑4張發票再贈1株。
春暖花開的3月，是最適合種樹的季節，屏東林管理處恆春工作站明日早上9點，在辦公室前廣場準備了桂花、七里香各150株，樹蘭、含笑花、龍柏各100株，共600株的樹苗要送給大家，當天到場排隊可免費獲贈樹苗1株；憑當期發票4張可換取2株，持捐血良心回電單捐血250c.c.兌換2株，500c.c.兌換5株，送完為止。
12日早上9點30分，在屏東恆春鎮水泉段711地號（屏153縣道 公車合界站牌下車處），再一場「植樹護林守護臺灣-植樹護樹健康森林」植樹及贈苗活動，現場種植黃槿、相思樹、黃連木、白水木共475株林木，並準備桂花300株，羅漢松、七里香各100株，合計500株的樹苗要送民眾，還有種子、銀合歡等森林主副產物再利用DIY，廉政宣導有獎徵答活動等。
林管處表示，由於全球氣候變遷和極端氣候頻傳，森林提供的涵養水源、調節水流、淨化空氣等功能更顯重要，希望大家一起身體力行，為地球多種一棵樹，多盡一份心力。
此外，3月21日世界森林日在農業生物科技園區還有一場植樹活動，上網報名贈好禮，歡迎大家作伙來參加。
(中時)
關鍵字：林管處
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。