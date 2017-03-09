台灣家具攻城掠地 力拚星馬商機

台灣業者力拚新南向，包括30多間家具業者兵分兩路，分赴大馬、新加坡參加國際家具展，透過參展實際互動，展示台灣具創意的家具及家飾用品，凸顯攻城掠地企圖心。

馬來西亞、新加坡國際家具展，先後於昨天及今天開鑼，兩國的國際家具展均集聚本地及國際代理商及業者參觀，尋求拓展商機。

台灣區家具工業同業公會指出，家具公會這次率台灣優質家具廠商，分赴星馬兩地拓商機，讓國際買家認識台灣的高品質家具，除新加坡有11家業者外，大馬約有20多家業者參展。

新加坡由於位處東南亞的樞紐位置，台灣參展廠商精銳盡出，諸如台灣專櫃床墊品牌騰普科技有限公司研發透氣感溫冰床，成為與會東南亞買家參觀亮點。

董事長黃舜指出，目前全世界看到的泡棉都是不透氣，但福樂添感溫冰床採用全球唯一透氣泡棉，非常適合東南亞炎熱氣候，因此，台灣業者要配合新南向政策，再拓展到東南亞其他的熱帶國家。

黃舜說，早期感溫床配方是由美國國家航空暨太空總署 NASA發明，但原配方於1990年代測試使用後易生不透氣悶熱問題，他們在美國實驗室的研究團隊終於在2010年成功研發出密度高兼透氣的感溫棉，只有高密度的床墊才能有效支撐像人體腰部的凹陷區域。

黃舜表示，福樂添感溫冰床是在2010年開始在美國的實驗室研發出來的冰科技，連機器設備都是在台灣研發的獨家產品，已熱銷德、韓國及中國大陸市場，東協國家則是仍待開發的新興市場。

由於這種冰床極具獨特性，台灣業者特別在展場中利用美國實驗室中的科技展示方法，讓參觀買家能不僅用手觸摸，也能眼見為憑。

駐新加坡代表梁國新指出，台灣業者已意識到東南亞除了是一個重要的生產基地，東協也是一個很重要的市場，尤其，東協多達6億多的人口，可以做為台灣進軍東協市場的基礎。

新加坡台灣貿易中心主任張碧容也走訪參展的家具業者，介紹台貿中心的服務功能，尋找適當商機，搭建台星業者共同拓展東協市場橋梁。

這次參展業者，包括台灣La New集團旗下的家具品牌「潟湖」（Lagoon），展示由義大利名設計師設計的家具。台灣的廚具大廠大雅廚具，則展示由名模林志玲代言的精品廚具。川湖集團生產的滑軌、鉸鏈、導軌由於品質精良，也成為這次展場的一大亮點。1060309

(中央社)