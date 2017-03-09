那一年香蕉金碗案故事 屏東旅遊館展出

台灣香蕉外銷日本曾創經濟奇蹟，背後推手是「香蕉大王」吳振瑞，吳振瑞因「金碗案」入獄，香蕉王國不再，即日起至4月2日，「金碗案」的故事在屏東「旅遊文學館」展出。

「香蕉大樂透：臺灣香蕉產業黃金歲月與金碗案的故事」展覽今天舉辦開幕記者會，這個展覽由屏東縣政府文化處與國家人權博物館籌備處、財團法人台灣香蕉研究所、「蕉王」吳振瑞之子吳庭光與吳庭和、文史工作者黃旭初等通力合作佈展，開幕會場擠滿了關心的民眾和蕉農。

縣政府文化處長吳錦發表示，文化處從牡丹社事件、台灣女英雄「金娘」、吳振瑞「金碗案」到未來將推動紀念「高砂義勇軍」，都與轉型正義、公理人權密切相關，也是台灣歷史不該被遺忘的一環。

「蕉王」吳振瑞之子吳庭光說，父親一生為台灣奮鬥，最讓人感到光榮的是造福了無數蕉農生計，至今高屏地區老一輩仍十分懷念他。

策展人黃旭初表示，1960年出身屏東的吳振瑞就任台灣省高雄青果運銷合作社理事主席，將香蕉貿易推往高峰，1967年賺取外匯6200萬美元，佔當時台灣外匯1/3，創下記錄，但1969年爆發「剝蕉案（金碗案）」，吳振瑞入獄。

2016年屏東縣政府出版「金蕉傳奇」，以官方身分平反吳振瑞與相關人物當年的冤屈。

吳錦發表示，香蕉曾經造就高屏農村富麗榮景，也衍生不少傳奇故事及電影歌曲等作品，如電影「蕉園男女」，歌曲「香蕉姑娘」、「採香蕉」、「種蕉忙」、「香蕉園」等，而「一人提款，領倒農會」的「芎蕉廷仔」盧廷、旗山農會存款全省第1、割串香蕉就可繳交整年學費等傳奇故事，還一直為旗山、美濃、屏東等老輩農民津津樂道，「香蕉大樂透」展覽回顧這些高屏地區過往產業的歷史記憶。

3月18日下午2時30分，旅遊文學館將舉辦香蕉故事講座，帶領大家重溫台灣香蕉的黃金年代與傳奇事蹟。1060309

(中央社)