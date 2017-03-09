蘆竹濱海全國馬拉松賽 破風向前

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2017桃園市蘆竹濱海全國馬拉松12日登場，當天清晨3時起將封閉台61線22k到48k北上主線；而今年賽事共分全馬、半馬、健康、親子等4組，選手途中需挑戰冷冽海風前進。

交通部公路總局表示，蘆竹濱海全國馬拉松12日凌晨3時到下午2時將進行交通管制，台61線22k到48k北上主線，將依交通規劃指引路段車輛改道行駛平面道路，循桃園市政府標誌指示減速慢行以維行車安全。

桃園市蘆竹區體育會路跑委員會今天表示，蘆竹濱海馬拉松即將正式邁入第四屆，也得到許多參賽選手與鄉親的認同及高度評價，也歡迎全國熱愛馬拉松的朋友一起參加。

主辦單位表示，今年賽事分為全馬、半馬、健康、親子等4組，首先全馬組從清晨6時出發，將從海湖地景公園出發，行經台61橋下平面道路、上蘆竹出口匝道接台61號快速道路北上高架路段、往南行至高架路段44.4K處，折返後再行經台61線北上高架內側、台61線快速道路北上25K處下蘆竹出口匝道處、回轉接橋下平面道路，轉回海湖地景公園終點。

由於蘆竹濱海地區海風強勁，若天氣不下雨，對選手將是非常適合的路跑天氣，但受到連日來氣溫下降的影響，若氣溫維持不變，選手途中需挑戰冷冽海風前進。

另外，在親子組為3公里賽程，為鼓勵家長陪著小朋友一起迎向陽光，完成挑戰，賽程還特別安排行經竹圍彩虹橋、漁貨批發市場、卸貨碼頭、遊艇碼頭、碼頭旋轉餐廳，再回到海湖地景公園終點，沿途風光相當多元有趣，主辦單位表示，相信對培育「小小馬拉松選手」而言，將是非常有趣的一趟行程。1060309

(中央社)