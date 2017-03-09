詐騙車手相招撈金 警一網成擒

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吳姓男子嚐到詐騙集團車手酬勞甜頭，「呷好逗相報」拉同窗及親友加入，警方運用反詐騙提款地點資料分析，日前陸續將吳男等3人一網成擒，並起出大批提款卡及贓款，分別送辦。

市警局三民二分局運用警政署反詐騙歹徒提款地點資料分析發現，轄區內銀行2月16日下午有遭詐欺車手提領紀錄，立即調閱相關資料，分析取款熱點，掌握多位詐欺集團提款車手特徵，建立資料，掌握林姓車手身分前往其住處埋伏逮人，待其回家，發現他與另兩名同夥吳姓及李姓男子在巷口攀談，當場一網成擒，現場並起獲贓款新台幣57.9萬元、5本存摺、21張金融卡及2張電話卡。

警方隨後又在吳姓車手家中抄出30張提款卡、27本存摺、7張人頭卡。

警方說，林、吳2人坦承過年前缺錢花用，透過友人介紹車手工作，於2月16日開始當車手提領贓款，吳男起初僅在三民區提款，後因賺錢輕鬆，索性找昔日同窗林男加入提領，還找林男的李姓表哥當司機開車四處提領贓款。

警方表示，吳姓車手不法所得從原本每天2000元，不久即漲到提領贓款的1%作為抽成酬金，光是他犯案13天來所得就達4萬餘元，警方初估其上游詐欺集團得手已逾400萬元，全案將擴大偵辦。1060309

(中央社)