一起種樹 新竹市邀民眾帶小樹苗去旅行
一起種樹！新竹市環保局今天在新竹火車站舉行「帶小樹苗去旅行」活動，發送千棵小樹苗，邀民眾利用大眾運輸工具，帶小樹苗前往適合地點種植。
新竹市政府環保局表示，新竹市連續兩年於新竹火車站舉行「帶小樹苗去旅行」活動，希望在植樹節這個重要的環境節日，邀請民眾認養樹苗，以綠化行動來改善空氣品質，同時鼓勵社會大眾多加利用大眾交通運輸及YouBike，響應減碳。
竹市環保局也和林業試驗所現場設立「行動樹木診所」，由樹醫生穿著白袍、提供樹木養護諮詢，只要拿出樹木照片，即可辨認診斷、對症下藥，希望提升樹木養護知識，引起民眾許多迴響，互動熱絡。
環保局表示，此次由林業試驗所提供5種台灣原生樹苗、共1000棵，盛裝在宏力生化公司提供的「生物可分解塑膠提袋」中，該提袋由玉米澱粉製作，埋入土後可完全分解成水與二氧化碳，不會留下汙染。
此外，今年適逢東門國小120年校慶，該校25位一年級的小朋友們也到場領取樹苗，要帶回學校種下120棵樹，作為紀念。陳姓學生說，希望120棵小樹苗健康茁壯，成為大樹，遮住夏日的豔陽，抵禦冬天的寒風，讓老師和同學有更舒適的校園環境。1060309
(中央社)
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