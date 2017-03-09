南投響應植樹節 會展中心廣植千棵苗木

我要評比

南投縣植樹活動11日在南投縣會展中心登場，廣植1700多棵樹苗、面積1公頃，另有3000株苗木、1500份盆栽供民眾領取種植。

南投縣政府、林務局南投林區管理處11日上午在南投縣會展中心後方滯洪池畔舉辦植樹節活動，發送3000株苗木、表揚綠美化模範社區、有獎徵答，也邀七星環境綠化基金會專家，示範斜倒樹扶正等護樹方法。

縣府、南投林管處今天聯合對外宣傳，邀民眾踴躍參加。南投縣副縣長陳正昇說，當天將在會展中心後方種植落羽松、五葉松、桂花、小葉南洋杉等超過1700棵樹苗，面積達1公頃，相信樹苗成為林木時，滯洪池景觀將煥然一新，成為貓羅溪畔新景點。

南投林管處副處長陳燿榮說，每種樹種有不同特色，種植得當、樹木健康，可發揮最佳功能，但若種植後疏於照顧，發生傾倒或根部裸露，就需要改善，因此當天邀專家示範斜倒樹扶正、樹木支架設置、樹木修枝等多項護樹方法，民眾可藉機學習，改善家中樹木健康。

縣府農業處表示，除植樹體驗等活動，在地企業微熱山丘贊助鳳梨酥供品嚐，國泰人壽慈善基金會、南投郵局也贈送精美禮品，縣府則另外提供1500份羅漢松、竹柏桌上盆栽，鼓勵民眾廣植美化環境。1060309

(中央社)