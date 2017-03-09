瓜地馬拉庇護所大火22死 舉國哀悼3天

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瓜地馬拉公立兒少庇護所今天失火，奪走至少22名少女性命，當局宣布舉國哀悼3天。這場大火也燒出庇護所內性侵及其他虐待問題。

根據法新社和英國廣播公司（BBC），葬身火窟少女年齡14到17歲，大多是被燒死。失火的聖母升天安全之家（Virgin of the Assumption Safe Home），位於首都瓜地馬拉市以東10公里的聖荷賽皮努拉巿（San Jose Pinula）。

醫院人員表示，總共38人受傷，其中16人情況危急。

瓜地馬拉總統莫拉萊斯（Jimmy Morales）在全國電視台演說表示，他已下令解除庇護所所長職務。

這起大火據信源於前夜庇護所內的反抗行動。原本只規劃容納400人的庇護所，卻收容近乎2倍的人數。媒體報導，部分青少年企圖逃跑。

莫拉萊斯表示，由於庇護所內人滿為患，當局在大火發生前已經下令將部分青少年轉送至其他庇護中心。

捍衛兒童權益的檢察官巴瑞德斯（Abner Paredes）表示，「他們在供餐給這些青少年時，有些人開始在床墊點火，這正是發生大火的原因。」

人權倡議人士今天晚間舉行守夜活動，人們在庇護所外及瓜地馬拉市主要廣場上，點燃蠟燭和獻上花束。1060309

(中央社)