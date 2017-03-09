南市消防局搜救犬 通過初級檢測

南市消防局的拉不拉多犬，已通過最初級的E級檢測。（黃文博翻攝）

0206震災搜救犬成功在瓦礫堆或倒塌建築物內發現受困民眾，有鑒於此，台南市消防局在市長賴清德支持下，積極推動搜救犬自行馴養計畫，自行馴養2隻拉不拉多犬，並訂定馴養計畫，每日排定訓練課程，並在高雄市消防局協助下，進行各項訓練，目前已通過E級檢測。

台南市消防局為將所培育之搜救犬與先進國家接軌，在本月6日至10日，參與由高雄市消防局主辦搜救犬IRO國際評量，邀請日本教官村瀨英博先生擔任測驗官，依能力分為初級、中級、高級，台南市消防局領犬員劉彥煌（搜救犬Kathy）、賴盈瑞（搜救犬Kenna）代表參加評量測驗。

消防局指出，要通過初級E的評量測試，須經過服從測驗及瓦礫堆搜索，服從測驗需靠領犬員與搜救犬間相互信賴，過程中會有人群及其他大型犬隻圍繞及不定時槍聲干擾，還有水平梯、長隧道、犬隻搬運、不平坦地面等測驗流程。

而瓦礫堆搜索則必須在500坪的瓦礫堆內搜尋1名受困民眾，且需在15分鐘內完成，南市領犬員及搜救犬完全展現8個月辛苦訓練的成果，分別只用了45秒及1分05秒即完成了搜索測驗，最後均高分通過本次評量測量，本次E級測驗共有8隻搜救犬參與測驗，最後僅4隻搜救犬通過測驗，能通過測驗實為不易。

(中時)