帶小樹苗去旅行　設樹木診所診斷植物

「帶小樹苗去旅行」活動，9日在新竹火車站舉行，由樹醫生顏家潤（中）傳授植樹、養護知識。（郭芝函攝）

新竹市環保局9日在新竹火車站，舉行「帶小樹苗去旅行」活動，現場不僅發送千棵台灣原生小樹苗，也與林業試驗所設立「行動樹木診所」，由樹醫生顏家潤提供樹木養護諮詢，民眾只要拿出樹木照片，他即可辨認診斷、對症下藥，獲在場市民朋友熱烈迴響。

為歡慶東門國小120年校慶，1年級25位小朋友，一大早就到現場領取樹苗，樂得直呼要親手在校園種下120棵樹紀念，陳姓同學表示，樹醫生教的養樹、植樹方法很受用，希望這120棵小樹苗能健康茁壯、長成大樹，遮住夏日豔陽，抵禦冬天寒風，讓師生們有更舒適的校園環境。

環保局長江盛任指出，因應植樹節，邀請民眾認養樹苗，以綠化行動改善空氣品質，「帶小樹苗去旅行」活動已連續2年辦理，現場也提供「樹苗養護小卡」，讓小樹找到適合生長的環境，並鼓勵民眾多利用大眾交通運輸、YouBike響應環保。

他說，活動現場由林業試驗所提供台灣原生樹苗5種共1000棵，盛裝在宏力生化公司提供的「生物可分解塑膠提袋」中，其提袋由玉米澱粉至作，埋入土後可完全分解成水與二氧化碳，不會留下汙染。

另對於有意願植樹綠化的學校，環保局表示，梧桐基金會將提供種植、養護、修剪等建議，或安排國際認證樹藝師到校分享正確觀念，可撥03-5368920與環保局聯繫。

(中時)