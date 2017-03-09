帶小樹苗去旅行 設樹木診所診斷植物
新竹市環保局9日在新竹火車站，舉行「帶小樹苗去旅行」活動，現場不僅發送千棵台灣原生小樹苗，也與林業試驗所設立「行動樹木診所」，由樹醫生顏家潤提供樹木養護諮詢，民眾只要拿出樹木照片，他即可辨認診斷、對症下藥，獲在場市民朋友熱烈迴響。
為歡慶東門國小120年校慶，1年級25位小朋友，一大早就到現場領取樹苗，樂得直呼要親手在校園種下120棵樹紀念，陳姓同學表示，樹醫生教的養樹、植樹方法很受用，希望這120棵小樹苗能健康茁壯、長成大樹，遮住夏日豔陽，抵禦冬天寒風，讓師生們有更舒適的校園環境。
環保局長江盛任指出，因應植樹節，邀請民眾認養樹苗，以綠化行動改善空氣品質，「帶小樹苗去旅行」活動已連續2年辦理，現場也提供「樹苗養護小卡」，讓小樹找到適合生長的環境，並鼓勵民眾多利用大眾交通運輸、YouBike響應環保。
他說，活動現場由林業試驗所提供台灣原生樹苗5種共1000棵，盛裝在宏力生化公司提供的「生物可分解塑膠提袋」中，其提袋由玉米澱粉至作，埋入土後可完全分解成水與二氧化碳，不會留下汙染。
另對於有意願植樹綠化的學校，環保局表示，梧桐基金會將提供種植、養護、修剪等建議，或安排國際認證樹藝師到校分享正確觀念，可撥03-5368920與環保局聯繫。
(中時)
關鍵字：行動樹木診所
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。