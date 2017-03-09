近千人齊種樹 東華大學植樹活動邁入第十年

林管處、國立東華大學聯合植樹活動，今天照往例邀請離鄰近鄉里學校近千人共同響應，也邀請小學生們將植栽500株灌木。（張祈攝）

林管處、國立東華大學聯合植樹活動，鄰近區民一同來響應。（張祈攝）

林管處、國立東華大學聯合植樹活動，鄰近區民一同來響應。（張祈攝）

林管處、國立東華大學聯合植樹活動，處長吳坤銘也下海植樹。（張祈攝）

陳子亮（右）與媽媽一起做的親子書桌，已離世的愛犬奶茶為創作發想。（張祈翻攝）

陳子亮與媽媽一起做的親子書桌，已離世的愛犬奶茶為創作發想。（張祈翻攝）

林管處、國立東華大學聯合植樹活動，今年邁入第10年，今天照往例邀請離鄰近鄉里學校近千人共同響應，人手一棵喬木樹苗，也邀請小學生們將植栽500株灌木，面積達0.5公頃，校長趙涵捷說，自2006年起，共在校內栽種15種林木，面積高達13.76公頃，種樹已成為校內年度大事！

林管處贈苗活動自本月起開跑，花蓮縣今年共舉辦11場贈苗活動、3場植樹活動，包括保安林植樹、淨灘活動，及年度東華植樹活動，此外並與17個社區共同進行社區綠美化，預定栽種1.6432公頃樹苗、並送出6850株苗木。

花蓮林管處長吳坤銘指出，與東華大學的合作，儼然成為每年的植樹的重頭戲，配合各單位進行闖關活動，讓民眾有得玩又有得拿，其中只要3張發票或廢電池2顆，即可兌換一株苗木，收集來的統一發票會轉送給社福單位，節能減碳又能做公益，一舉兩得。

展場內還有14個單親家庭製作的「親子書桌」，在台灣漂流木協會與花蓮林管處的協助下，邀請縣內學生們以漂流木及原木製作書桌，明利國小林子亮以離世的愛犬「奶茶」為創作發想，她說，把書桌做成小狗的樣子，每天寫功課時就好像牠陪在自己身邊。

這群小小木工們也受邀參與植樹，看著手中細細長長的樹苗，可以長成製作書桌的巨大木頭，小木工們直呼不可思議，說要多種幾棵，以後可以做很多張桌子。花蓮林管處提醒鄉親，即日起還有超過5場贈苗活動，相關植樹活動及贈苗資訊，可至林管處網站查詢。

(中時)