小英穿英國名牌出訪 立委盧秀燕：學學周美青
蔡英文總統1月出訪中美洲時，媒體聚焦她那件英國名牌burberry風衣，國民黨立委盧秀燕上午在立法院質詢時指出，總統穿的衣服是代表國家形象，蔡英文應學學前第一夫人周美青。
據聯合新聞網報導，盧秀燕點出，總統穿的衣服除了代表國家形象，也是代表對自己國家設計服裝師的支持度。國家元首的重要官員，都會在重要場合穿自己國家設計師的作品。即使不擅於打扮的前第一夫人周美青，也會穿台灣設計師的衣服。
2015年，馬英九任期內最後一次國慶，周美青穿的2套禮服，都是由台灣年輕新銳設計師王劭宇設計的，國慶大會時酷酷嫂穿的深藍色緞面緹花洋裝，搭靛藍胸花，低調又簡約；國慶晚會則一襲黑色蕾絲洋裝，再別上白色珍珠胸花，極為典雅。當時周美青表示，這些年輕人很有潛力，值得鼓勵，所以請實踐大學再為她推薦設計師。
盧秀燕也質詢文化部長鄭麗君說，今年國慶是否以身作則，穿台灣設計師的衣服？鄭麗君回說，她今年金鐘獎晚會上穿的，就是國內設計師的作品，是台灣旅英設計師陳劭彥擔任顧問、由大學生設計的衣服。
網友留言酸小英說：「大小姐，只吃御廚煮的飯，只做外國訂製的車，這樣努力出國，然後邦交國一個接著一個的跑了，是去玩的吧！」「大小姐只愛名牌？台灣設計看不上眼？」
(中時電子報)
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