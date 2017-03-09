中華隊情蒐惹議 召集人楊清瓏回應
經典賽中華隊吞2連敗，在今天對南韓一戰賽前，網友針對情蒐計畫書有熱烈討論，質疑情蒐成效，情蒐小組召集人楊清瓏在首爾回應，「我們是教練團的後勤，比賽結果一樣要承受」。
楊清瓏說明這次中華隊情蒐從去年11月開始啟動，成員原本配置12人，後來部分有個人因素退出，最終是有9名成員，來自學術界、職棒及業餘的教練。
楊清瓏說，情蒐工作分為三個階段，第一階段追蹤球員名單，第二階段蒐集美日韓職棒的資料，分析數據，第三階段就到各地去觀察熱身賽。
楊清瓏說，球員的傳球臂力、跑壘速度等特質，一定要到現場看，蒐集所有的影像、數據之後，提供給中華隊教練團。
針對網友質疑情蒐計畫書不夠完善，楊清瓏回應，「那是工作計畫，不是企劃書」，情蒐小組11月接受任務之後，相關工作流程與計畫都有，分工合作展開任務。
楊清瓏表示，情蒐小組的工作內容非常辛苦，組員都任勞任怨，目的都是為了中華隊，「情蒐小組的角色是協助教練團，基本上也是教練團的後勤，不管比賽結果如何也要承受」。1060309
(中央社)
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