環保署：中南部空品10日改善
環保署今天表示，由於鋒面來臨，各地都會降雨，因此中南部空氣品質明、後天將會改善，預估為橘色提醒等級，北部則有機會為良好等級。
根據行政院環保署空氣品質監測網顯示，10日中南部及金門地區為橘色提醒，其他地區為良好到普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。
環保署監資處處長張順欽表示，中南部由於擴散條件差，所以這週的空氣品質不佳。
不過，由於鋒面來臨，中部以北會有明顯降雨，且其他地區也會有零星降雨，所以明後天空氣品質會明顯改善，中南部空品預估為橘色提醒等級，北部則有機會為良好等級。1060309
(中央社)
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