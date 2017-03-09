接掌文化總會 蔡總統交付這3任務

總統蔡英文今天接掌文化總會會長，她並交付3任務，包括持續提升和深植台灣的文化實力、持續推動兩岸的文化交流和合作、加強台灣文化和國際的交流。

她說，這3件事，不僅是文化總會的事，也將是政府和民間社會，未來要攜手合作的重要工作。

蔡總統今天出席文化總會會員大會，並首度以文化總會會長身分致詞。

以下是蔡總統的致詞全文：

很榮幸，能夠在各位的推選之下，成為中華文化總會的會長。中華文化總會是因特定的歷史脈絡和政治使命而誕生，但是，隨著時代的演變，文化總會也在不同的階段，完成了不同的任務。

由總統來兼任文化總會會長，有一個重要的指標意義，那就是在我們的施政優先順序當中，文化絕對不是邊陲。政府對文化工作扎根、發展及推廣，有最高程度的重視。

在新的一屆執行委員當中，比以往有更多文化界的朋友們一同參與，希望未來文化總會能夠多多聽取文化人的意見，把文化界的力量集結起來。

因此，我們會持續透過像「新春文薈」這樣的行之有年的平台，由我親自參與，跟大家見面、座談，彼此交換意見，為深耕台灣文化，盡最大的努力。

文化總會還有另一個更重要的任務，就是建構和發揚在地文化。從2001年開始，文化總會設立了「總統文化獎」，這是台灣社會當中，針對公益、人道精神、創意、環保以及文學藝術等面向，所設立最重要的綜合性獎項。

設立獎項，除了是獎勵對社會有重大貢獻的傑出人才，更是要鼓勵大家在文化領域上，用心耕耘、實踐，創造出融合傳統跟現代，包容各種養分的新文化。

今天之後，新的文化總會團隊，就要陸續到位，持續為深耕台灣文化努力。我們的新團隊，有3件重要的事情，要去努力。

第一，是要持續提升和深植台灣的文化實力。

文化是生活的累積過程，我們活在當代，同時也面對過去、創造未來。因此我們應該推廣前輩作家、藝術家的經典作品，讓年輕世代的創作者，能夠站在巨人的肩膀上，把文化持續傳承下去。

同時，我們也要給新生代的文藝創作者更多的支持，最近這段時間以來，很多台灣新世代的文化力量正在崛起，特別是跨領域的設計、音樂，或是微型文創，都有很好的創意。

新的經典，也許就發生在台灣某個城市的街角。未來，文化總會應該加強跟各縣市政府文化機關的合作，給台灣各地的創作者，更多支持跟鼓勵。

第二，是持續推動兩岸的文化交流和合作。

過去幾年，文化總會在兩岸的文化交流上，確實也扮演相當重要的角色。未來，我們也期待相關的交流工作，能夠持續進行下去。

兩岸之間的互動，深刻影響兩岸人民的生活，我們彼此雖然有分歧，但更有互利合作的空間，而我始終相信，文化就是彼此認識、溝通交流最好的橋梁。

我們願意抱持最大的善意，持續透過文化交流，讓兩岸增進對彼此的認識。在交流的過程中，互相學習，也更加豐富自身的文化。更重要的是，要把兩岸文化交流合作的成果，深化到其他領域中，創造出彼此更大的共同利益。

第三，則是加強台灣文化和國際的交流。

文化是最重要的外交力量。當我們的表演藝術、時尚、音樂等等，各個領域的文化創作者，在國際上有亮眼表現時，他們就成功地把台灣文化，帶到國際社會的視野當中。

未來，我們更要思考，如何在這些優秀創作者所立下的基礎之上，重新打造台灣清晰的文化形象。

我也要特別強調，文化交流應該在新南向政策中，扮演更關鍵的角色。新南向能否落實的關鍵，在於人跟人的連結，而文化的連結，就是促成更緊密人際關係，最好的方法。

台灣有很多來自東南亞的新移民，他們在台灣落地生根，也把自身的文化經驗，和台灣的在地養分相互融合、壯大。

像是來自馬來西亞的蔡明亮導演，或是來自緬甸、「再見瓦城」的趙德胤導演，都是在台灣學習、成為優秀的電影工作者之後，在世界發光發熱的代表。

各位，這樣的例子，就是台灣可以在國際社會扮演的重要角色。台灣的人文傳統、自由民主的土壤，以及多元豐富的文化，可以成為世界文化創作、創意發想的引擎。

以上這3件事，不僅是文化總會的事，也將是政府和民間社會，未來要攜手合作的重要工作。

今天的會員大會結束後，就是下一個階段工作的開始。台灣文化的發展，就在我們的肩膀上，未來，還要多多拜託大家，我們一起努力，謝謝。1060309

(中央社)