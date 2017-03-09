檢警聯合　剷除竹聯幫八德捍衛隊

警方帶回武士刀、西瓜刀、指揮刀、木棒等證物。（葉臻翻攝）

桃園市41歲綽號「權哥」的廖世權，外以「竹聯幫八德捍衛隊」自居，並以「華葳興業有限公司」及「權晟企業社」掩護發展堂口勢力。

警方調查，廖男利用成立空殼直銷公司，逼人簽下高達4萬8000元的入會費本票，繳不出錢就逕行暴力討債，將人毆打成傷，為讓八德捍衛隊迅速成名，廖男去年5月間也率眾持槍械與四海幫分子火拼，同年7月間又藉故修車有瑕庛，率眾砸毀車行，9月間廖男變本加厲，僅因唱歌搶麥克風起口角，就將2名同夥打成重傷，並塞進後車廂準備棄置，雖然因為被警察攔檢發現，其中1人送醫之後仍不治死亡。

桃警專案人員歷經1年的蒐證，並配合今年第2次的「同步掃黑」專案，昨天在桃園地檢署檢察官指揮下，動員刑大、屏東縣警局、花蓮縣警局、移民署專勤隊等單位，一舉將廖世權及18名堂口分子帶回，其中最年輕的張男年僅16歲，警方也帶回武士刀、西瓜刀、指揮刀、木棒、手銬、本票、借據、存摺、「竹悍」字樣polo衫等證物，訊後將廖世權等人依組織犯罪、殺人、槍砲、詐欺、重利、恐嚇取財、傷害、妨害自由等罪嫌移送法辦。

(中時)