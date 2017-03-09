「掀綠計畫」啟動　來冥想屋親近大自然

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新竹市政府啟動「掀綠計畫」，活化國有閒置土地，「冥想屋」即為首個示範地，新竹市長林智堅9日與建築師、春池玻璃等，邀民眾一起前來「冥想」。（郭芝函攝）

新竹市長林智堅9日為「掀綠計畫」冥想屋揭幕，他也走進屋內冥想，與大自然對話。（郭芝函攝）

新竹市政府啟動「掀綠計畫」，該計畫第1個示範地，即位於市府側草皮廣場「冥想屋」，即日起展出至9月底。（郭芝函攝）

由於國有土地閒置，造成當地雜草叢生、環境髒亂，新竹市政府推動「掀綠計畫」，結合公共藝術以及增加綠色覆蓋率等方式活化土地，9日市長林智堅在市府側草皮廣場，為冰庫山洞般的「冥想屋」裝置藝術揭幕，期盼民眾走進來與大自然對話。

台灣新銳建築師曾志偉與春池玻璃合作，利用玻璃纖維、玻璃珠等素材，打造「冥想屋」，他們說，回收玻璃具一體成形特性，才能達成高強度結構、抗氣候溫差，冥想屋矗立在新竹州廳綠地廣場，目的希望各年齡層民眾，腳踩著熟悉草地，用自己陌生的方式冥想。

林智堅說，新竹市城區「小而集中」，許多閒置、髒亂空間成為治安死角，「掀綠計畫」即是活化、利用這些閒置的公有土地，讓市民擁有更多景觀休憩綠地，提供更多元的運用，而冥想屋即是該計畫第1個示範地。

他指出，「掀綠計畫」包括樹林頭公園外圍、錦華街旁空軍10村、後站勞山新村、空軍21村等4處將執行綠美化工作，預計今年底增加6000坪、相當於「76座網球場」面積的休憩綠地，讓城市中的「綠」一點一滴冒出，未來透過「新竹之森」串連，成為市中心的綠色廊帶。

都發處長陳永源表示，市府去年盤整市中心閒置國有土地，已整頓閒置10年的國防部空軍5、6、7村眷村空地為「樹林頭公園」，長期閒置的眷改用地20、22村成為「虎林棒球場」及錦華街原空軍10村閒置土地也闢建為停車場，解決民眾停車位需求。

(中時)