張敏修行出關！連長相都變了

張敏結束修行，曝光多張美照。(取自張敏微博)

結束修行的張敏氣色紅潤。(取自張敏微博)

49歲香港女星張敏日前傳出與前經紀人劉永輝離婚，另結小10歲製作人新歡，當時她向港媒表示因為這幾天在進行止語修行，無法親自回應傳聞，只能透過簡訊澄清謠言，表示從未和劉永輝結婚，也首度認愛製作人新歡。

張敏今(9日)就在微博PO出多張自拍美照，宣布順利完成峨眉山百人共修50萬五加行，正式出關，還有感而發地寫下此行心得：「修行不是數量也不是掛在口上，而是每天、每月、每年在面對我們的五毒煩勞時如何在生活中讓自己的心性得到改變於轉換……感恩上師。」

照片中的張敏臉色紅潤，整個人看起來容光煥發，吸引大批網友留言「女神越來越漂亮了」、「小臉紅撲撲的」、「女神沒有老，但是女神樣子真的變了很多」、「長成這樣了！！！」大讚修行後的張敏，越來越漂亮了。

(中時電子報)