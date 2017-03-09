榮民張桂百歲生日 與昔日戰友外孫同慶
百歲榮民張桂，黃埔軍校畢業後至部隊服務，以中校軍階退役，接著轉任建築公司，做任何事全力以赴，退休後獨居台北萬里，但因車禍腰椎受傷，生活無法自理，2009年住進新竹榮家，9日適逢他百歲誕壽辰，昔日戰友的外孫李偉琪也特從基隆趕來，獻上生日蛋糕歡慶。
9日新竹榮家養護堂相當熱鬧，20多位榮民伯伯齊聚，為張桂辦百歲生日party，昔日戰友外孫李偉琪，一早就帶著蛋糕來慶生，他說，外公過世後，由他父親照顧張桂，現在則換他擔起責任，至今已20多年，每月探望他1次，雖張桂百歲，但頭腦清楚，其在大陸的親屬近期將過來祝福，他也會予以協助。
新竹榮家主任徐隆生表示，榮家1953年成立以來，照顧幾千位榮民長輩，張桂目前因年老體力衰，體能欠佳，不喜歡下床也少與人互動，但工作人員會鼓勵他使用輪椅下床參與活動，並視他體況及時提供醫療服務，讓他活得健康、快樂、希望、有尊嚴。
另他還說，考量老人醫療需求，落實行政院擴大資源共享，今年2月15日起開放30床安養床位，供一般民眾入住，以2人房為標準，每月收費1萬2000元，目前已有23位民眾來電諮詢，其中2位民眾完成評估，歡迎65歲以上、具生活自理能力的長輩，一起加入榮家這個大家庭。
(中時)
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