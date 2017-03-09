「冠脂妥」換藥亂糟糟 立委爆高官也換不到藥

降血脂藥「冠脂妥」發生偽藥，藥局、基層診所及地區醫院今日起開始全面回收換藥，食藥署對外發佈，無論是否為問題批號一律換發，但立委林淑芬爆政府高官持不是問題批號的「冠脂妥」到藥局換藥，也換不到，痛批衛福部食藥署連回收換藥也亂糟糟，還談什麼管理。

林淑芬指出，這名高官是名政務官，跟她是很好的朋友，因為換不到藥，覺得實在太扯了，忍不住跟她反應。這名高官表示，他持「冠脂妥」到藥局換藥，但藥局告訴她，只換「MV503」及「MK479」這兩批問題批號的「冠脂妥」，友人於是問，食藥署不是發新聞稿全都換發不分批號嗎？但藥局堅持不換，並表示，若堅持要換，可到大醫院；友人打藥廠專線問，藥廠表示，大醫院沒有在換，令友人為之氣結，怎麼一個簡單的回收換藥，可以弄成這樣？

食藥署長吳秀梅回應，民眾不會換不到藥，可以打藥廠專線，但遭林淑芬酸「民眾又不是吃飽閒閒」，且友人打了專線也沒有，藥局不換就是不換，但這也不能怪藥局不換，藥局也會擔心收回來不是問題的藥，藥廠不願意買回，這些問題都是要去釐清說清楚，不然藥局也無從適從，也影響到民眾換藥。

林淑芬同時質疑藥事法有漏洞，她指出，現行藥事法規定需被食藥署稽查抓到才符合開罰要件，但這次台灣阿斯特捷利康是自己通知食藥署，形同「自首」，根本罰不到。吳秀梅則表示，藥廠沒做偽藥，問題是出在裕利盤商，是盤商的業務摻入偽藥供貨，問題不在藥廠。

林淑芬表示，藥廠委託的通路商，應要負連帶自主管理責任，但在這方面，藥事法相關規定都沒有，未來應要修法亡羊補牢。衛福部長陳時中表示，法規不合宜的，未來該修法就修，做不好，也會要求食藥署改進，並進一步跟藥局加強溝通。

(中時)