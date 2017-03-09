隨孫立人遠征印緬的國軍迫砲兵

新1軍砲兵操縱60mm迫擊砲。（圖/美國國家檔案館）

發生在1943年底到1945年初的緬北大反攻，是國軍在全面抗戰爆發以後於戰場上取得的最輝煌勝利。在這場舉世聞名的大規模戰役中，中國駐印軍與國內的中國遠征軍通力合作，不僅完成了打通中印公路的戰略任務，而且還將兩支日本陸軍的精銳王牌部隊第18師團與第56師團徹底消滅。也因為這場輝煌的勝仗，國軍向世人證明了自己是一支能征善戰的軍隊。

然而隨著時間的流逝，絕大多數遠征印緬的老英雄已經凋零殆盡，曾追隨孫立人將軍的陸軍新編第1軍老兵，在今天的海峽兩岸都極為稀少。現居於三峽台北榮民之家的楊萬福老先生，是目前台灣少數還健在，從密支那戰役開始全程經歷緬北大反攻的新1軍老兵。利用接受《中時電子報》獨家專訪的機會，楊萬福老先生分享了當年他們在戰場上擊敗侵略者的喜悅。

為出人頭地而從軍

1922年出生的楊萬福，是四川省通江縣人。雖然生長於一個環境還算小康的自耕農家庭，但是受到國共內戰的影響，他很小就體會到了家破人亡的悲劇。在楊萬福10歲那一年，工農紅軍第4方面軍進入通江，並且展開激烈的土地改革運動。凡是私人土地的擁有者，或者家庭環境稍微富有者，都難免成為紅軍清算的目標。

楊萬福的祖父與父親，就因為遭人指控為「地主」而慘死於紅軍之手。母親為了保護家人的安全，在將兩個弟弟委託給友人照顧以後，就帶著楊萬福逃到陝西省沔縣避難。由於盤纏耗盡又身處異鄉，母子兩人只好分開到有錢人家打工維生。老先生剛開始先替一個姓蔡的人家帶小孩，後來又替一個姓楊的人家放牛。自此開始，楊萬福就再也沒有機會與母親相會。

等到楊萬福年紀大了一點，他又到山上種了一段時間的鴉片討生活。直到有一天，楊萬福在沔縣街道上看到國軍在招募遠征軍的佈告，他的人生才有了更本性的改變。募兵人員告訴他，參加遠征軍的好處就是可以出國三年增長見聞。他仔細盤算了一下，覺得如果在國外待了三年回國，至少能在地方上求得一個鄉長的職務。

這看在因失去父母保護，從小沒有辦法讀書的楊萬福眼中，實在是出人頭地的大好機會。所以他想也沒想太多，就直接報名參加了遠征軍。楊萬福與其他志願從軍者先是被帶往陝西省漢中集中，然後再從那邊一路行軍走到四川省廣元縣。到了廣元縣，他們再搭上開往瀘縣的船隻。美軍在瀘縣設立了一個驗兵站，專門對要加入遠征軍的國軍新兵進行體格檢查。

在中印緬戰區美軍司令史迪威（Joseph W. Stilwell）將軍的要求下，只有體格最好的國軍新兵能夠被派往印度作戰。所以根據楊萬福的回憶，他們這群從漢中被送到瀘州的170名新兵中，包括他本人在內只有20人通過加入駐印軍的體檢。楊萬福表示，美國對國軍體格要求的嚴厲讓他印象極為深刻，很多四肢健全的士兵，只因為長瘌痢頭就被淘汰。

完成第一次體檢以後，20名新兵就搭車進入雲南省，然後再轉火車前往昆明。在巫家壩機場搭機前往印度以前，他們又接受美軍進行第二次的身體檢查。這一次，楊萬福因為眼睛發紅被判定不合格。他被要求在昆明多待一個月，然後再進行第二度的視力檢查。所幸這次楊萬福眼睛發紅的現象已經消退，美軍才讓他搭上了飛往印度汀江的飛機。

全副美式裝備的國軍新1軍將士，這一身行頭可是讓國內部隊的將士們十分羨慕。（圖/美國國家檔案館）

國軍的「天下第一軍」

一抵達汀江，楊萬福就被分發到了由孫立人將軍擔任軍長，俗稱「天下第一軍」的陸軍新編第1軍。他被安排到了新編第30師第88團第3營第9連第2排砲兵第2班，在蘭伽（Ramgarh）開始學習如何操作美援的60mm迫擊砲。他還記得，砲兵第2班裡總共有13名官兵搭配兩門60mm砲擊砲。每一挺60mm迫擊砲，需要六人操作。

楊萬福表示60mm迫擊砲威力驚人，凡是30公尺以內的目標都可以擊中。只是由於緬甸戰場吃緊，他們訓練待不到20天就開往孟拱河谷支援新38師作戰。由於孟拱河谷一路地勢崎嶇，陸軍官校5期畢業的88團團長楊毅下令弟兄們將包括60mm迫擊砲在內的所有重裝備留在新平洋（Shinbwinyang），官兵們只攜帶四天的乾糧與輕兵器就出發。

他們的任務，是利用新38師與新22師與敵人激戰的機會，繞路到敵人的後方攻取緬北重鎮密支那（Myitkyina）。那一次，88團眾將士們在了無人煙的原始叢林中走了整整七天。糧食或者武器不足，就由第10航空軍派出的L-5聯絡機或者C-47運輸機直接空投給他們。楊萬福表示，在緬甸作戰雖然辛苦，但是從來不需要擔心肚子餓的問題。

根據中華民國與英國、美國兩大盟邦的協議，在緬甸作戰的國軍官兵們武器由美軍提供，糧食與服裝則由英軍補給。在打仗的時候，新1軍將士與國內的部隊一樣一天只吃兩餐，但是他們卻有來自於英國人的牛肉與豬肉罐頭。行軍時吃的乾糧，則是以餅乾為主。老先生指出伙食上最令國軍弟兄不習慣的地方，反而是沒有青菜可以吃。

一抵達密支那郊外，88團就接觸到與日軍作戰敗退下來的美軍麥支部隊（Merrills Marauders）。第88團將士在楊團長的率領下立即與日軍爆發激烈的戰鬥，美軍飛機也緊急飛到密支那上空，將楊萬福等迫砲兵所需要的60mm迫擊砲空投了下來。根據楊萬福的記憶，國軍與美軍一般將空投補給區設在日軍不容易靠近的高山上。在空投以前，他們還必須要將周邊的大樹都砍斷好騰出空地來。

取得60mm迫擊砲以後，新30師將士們進展神速，但是卻也遭到日軍頑強的抵抗。1944年5月17日，第88團在麥支部隊的支援下攻取密支那機場。然而根據楊萬福的回憶，國軍在進攻的過程中付出了極為慘重的代價。一個步兵連本來172人，打到最後毫髮無傷者僅有12人。可見即便有了裝備上的優勢，緬甸大反攻對於國軍將士而言仍是一場難打的硬仗。

服裝整齊，士氣高昂的新1軍將士進入南寧，遠看幾乎與反攻西歐的美軍健兒沒有兩樣。（圖/美國國家檔案館）

親歷芒友會師

打下了密支那機場以後，新30師麾下的另外兩個步兵團，即第89團與第90團官兵也搭著美軍滑翔機抵達前縣。此刻潛伏於機場周邊山區的日軍，仍以擲彈筒攻擊國軍陣地。楊萬福表示，有一次日軍砲彈來襲打到迫砲兵第2班的陣地，導致一位弟兄當場被炸死，另外一位則因腿被炸斷而身負重傷。此刻，美軍提供的空中支援發揮了作用。

來自美國陸軍第10航空軍第80戰鬥機大隊的P-40戰鬥機，不斷的由密支那機場起飛，打擊跑道周邊山區裡面的日軍擲彈筒陣地。由於敵人砲兵陣地距離機場過近，因此P-40每次執行空襲任務，連起落架都不需要收起來，空襲完目標後直接回到跑道上降落。在美軍提供充分的物資與空中支援下，密支那終於在1944年8月2日為國軍所克復。

然而增援密支那的日軍56師團第56步兵團團長水上源藏少將，卻仍率領著步兵第114聯隊在城內頑強抵抗新1軍與新6軍的攻勢。撐到了8月3日，實在撐不下去了的水上源藏少將，為了履行上級要求他死守密支那的命令舉槍自盡。伴隨著水上少的自殺，日軍在密支那的防線徹底瓦解，中國駐印軍踏出了打通中印公路的第一步。

密支那的收復，象徵著由印度汀江經由喜馬拉雅山飛往雲南昆明的駝峰航線不用再擔心從緬甸北部起飛的日軍戰鬥機騷擾。駝峰航線的距離大幅縮短，國民政府能取得的物資噸量也大幅提升。只是在史迪威將軍的要求下，中國駐印軍反攻緬甸的任務尚未結束。休息沒有很久，楊萬福又隨著新1軍參加反攻八莫（Bhamo）與南崁（Namhkam）。

跟先前攻打密支那的時候一樣，此次88團的任務仍然是抄到日軍後方搞破壞。楊萬福指出，稍早日軍拿下了國軍一座砲兵陣地，並俘虜了四門山砲過去。第88團的任務，就是搶回陣地並奪回四門山砲。那一次第88團順利將日軍從砲兵陣地中驅逐走，然而那四門山砲卻在日本人逃走以前就遭到破壞。不過楊萬福他們沒有時間遺憾，因為戰場上的局勢永遠是瞬息萬變的。

楊毅團長注意到，有一支規模龐大的日軍牛車車隊正在往八莫方向開去。他立即下令88團弟兄就戰鬥位置，準備攔截日軍車隊。隨即楊萬福等迫砲兵弟兄們馬上架起60mm迫擊砲，向日軍牛車車隊開砲。步兵也在60mm迫擊砲的掩護下，以手中的春田式步槍、湯普森衝鋒槍與卡賓槍掃射日軍車隊。眼見國軍攻勢猛烈，還活著的日本人無意交戰，丟下牛車與戰友的屍體就脫離戰場。

在那一場戰鬥中，第88團總共俘虜了日本人100輛的牛車與物資。而在八莫抵抗新1軍的日軍，最終因為沒有辦法得到後勤增援很快也敗下了陣來。楊萬福指出，隨著國軍收復八莫與南崁，他再也沒有參與過與日軍的大規模戰鬥。1945年1月17日，中國駐印軍與從雲南打出來的中國遠征軍將士在中緬邊境小鎮芒友（Mongyu）會師。

這場會師，象徵的不僅是盤據滇緬地區的兩個日軍精銳部隊，即第18師團與第56師團遭到國軍的徹底殲滅，同時做為中國陸上對外通訊線的中印公路也就此被打通。從此刻開始，美援物資就可以在卡車的載運下，源源不絕的由印度送往中國。身為孫立人將軍的子弟兵，楊萬福親眼見證了這個偉大的一刻。然而令他印象最深刻的，卻是駐印軍與遠征軍士兵在裝備上的差異。

老先生表示，中國駐印軍的官兵頭上戴著的，不是美式M1鋼盔就是英式Tommy鋼盔，身上穿的也都是由最高檔材質做成的軍服。至於來自國內的遠征軍健兒，雖然同樣有著美式武器裝備，但是頭上戴的仍然只是野戰小帽，身上穿的衣服也是破破爛爛的。楊萬福還記得，光是由英軍發給他們駐印軍每人一條的毛毯，就讓遠征軍將士們羨慕到口水都流出來了。

晚年的楊萬福老先生，居住於新北市三峽榮家。（圖/台北榮家）

迎接抗戰勝利

伴隨緬甸的戰略大反攻進入尾聲，新1軍官兵們陸續搭機回國，準備在第2方面軍司令張發奎將軍指揮下，一路打回廣西省與廣東省，直到收復廣州為止。楊萬福表示，他隨新編30師的將士們一同搭乘飛機回到雲南省霑益。那一次他們一下飛機，就看到雲南老百姓放著鞭炮，舉著青天白日滿地紅國旗到機場迎接國軍將士，讓楊萬福徹底享受了一次當戰勝國軍人的快感。

隨後新1軍將士們便馬不停蹄的投入桂柳戰役，只是根據楊萬福的記憶，他們一路上都沒有遭遇到來自日軍的頑強抵抗。為了面對美軍可能針對華南沿海發起的兩棲登陸作戰，日軍將廣西省與廣東省內陸地區的部隊通通撤出，集中到了廣州。所以日軍往往在新1軍尚未抵達前，就主動放棄據點往廣州撤退，這是為什麼中日兩軍在戰爭末期幾乎不再有交火的原因。

儘管在廣西省與廣東省邊境的梧州一帶，曾經發生過新1軍先頭部隊與日軍的短兵相接，但是日本人也只是稍微應付就脫離戰場。此刻楊萬福雖然已經晉升迫砲兵第2班上士班長，但是因為迫砲兵的任務是在後方以60mm迫擊砲支援前線作戰，因此他並沒有親眼目睹在梧州的戰鬥。楊萬福認為，日本人之所以拼命迴避與新1軍作戰是為了保存實力。

在侵華戰爭爆發之初，即便面對的是國軍中央軍嫡系部隊，一個日本兵也可以擊敗三個中國士兵。而在全副美式裝備的新1軍回國以後，戰場的局勢與過去就完全不一樣了。以他們在密支那戰場表現的情況來看，楊萬福認為此時一個新1軍的士兵至少可以對付一個，甚至於更多的日軍士兵。因此新1軍將士們個個都期待，能夠在奪取廣州的過程中多殺幾個日本兵為死難的同胞復仇。

沒有想到的是，美軍於8月6日與8月9日在廣島與長崎投下的兩顆原子彈救了在廣州負隅頑抗的日軍第23軍。日本裕仁天皇宣佈無條件投降時，楊萬福班長剛隨著第88團抵達廣西省百色一帶。聽到戰爭結束的消息後，將士們的反應完全可以用「興喜若狂」來形容。大家都將手上春田步槍、湯普森機槍與卡賓槍朝上往天空射擊慶祝，直到子彈通通都打光為止。

隨後新1軍將士便與日軍解除了敵對狀態，持續在沒有人阻擋的情況下行軍進入廣州。一路上老百姓都放著鞭炮歡迎祖國的軍隊來收復失土，讓楊萬福過足了當戰勝國軍人的癮。進入廣州以後，日軍不僅聽從蔣委員長的命令將手中的武器移交給新1軍，而且只要一見到中國軍人，就是恭恭敬敬的立正敬禮。這樣的滋味，讓楊萬福一想起來就感到回味無窮。

今年是對日全面抗戰爆發80週年，老先生希望中華民國國軍抵禦外侮收復失土的光榮事蹟不要為國人所忘記。

(中時電子報)