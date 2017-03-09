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挑戰頂級飛行 卡達航空將推雙人床商務艙

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卡達航空將推出新版的商務艙「QSuite」。（圖/卡達航空影片截圖）

來自中東地區知名航空- 卡達航空（Qatar Airways），再次挑戰奢華與頂級飛行，首次將雙人床搬上飛機，並提供4人面對面和兩人的私密空間，目標瞄準高端消費的家庭與商務客群。卡達航空在經過2年多的籌備和規劃後，預計在今年6月份，正式將這款名為「QSuite」的商務艙登上機隊，為旅客們提供頂級的天空享受。

據英國電訊報（The Telegrah）報導，繼阿聯酋航空（Emirates Airlines）、阿提哈德航空公司（Etihad Airways）推出極奢華的空中臥鋪後，卡達航空在經過2年的籌備後，也對外宣布，將於今年6月，正式推出新款商務艙「QSuite」，本次的調整，卡達航空首次將雙人床搬上天空，加長乘客的座位寬度，並將螢幕加大成如家中的液晶電視一般。透過隔板和區域設定，為情侶、夫妻和家庭設計出不同款式的私密空間。而搭乘「QSuite」的旅客，更能隨時享用菜單上各式美味佳餚、點心和飲料，以及擁有3千多部影音的娛樂系統，讓整趟旅行不再枯燥乏味。

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卡達航空將推出新版的商務艙「QSuite」，將雙人床搬上天空。（圖/卡達航空影片截圖）

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卡達航空推出新版商務艙「QSuite」，加大乘客的座位空間。（圖/卡達航空影片截圖）

隨著長途航線的客機規模愈來愈大，資金雄厚的中東籍航空公司，更是卯足了勁改善與升級旗下機隊的內裝和服務，讓中高階旅客也能在飛行途中，一樣享受這些5星級的服務。以阿布達比（Abu Dhabi）為基地的阿提哈德航空，日前就改裝自家的A380客機，將頭等艙改裝成「空中頂級公寓」，不僅有獨立床舖和座位，以及專屬的淋浴間，讓旅客能擁有真正的獨立空間。

Introducing Qsuite - Qatar Airways New Business Class

除了中東的航空公司爭相「炫富」外，美國的水晶遊輪公司（Crystal Aircruises）日前宣布成立航空公司，決定將海上豪華遊輪的概念搬上天空，將旗下波音777-200客機改裝為「純商務艙」航班，載客人數從原先的340至450人，大幅縮減至84人，讓整架飛機成為名副其實的「水晶體驗」。

(中時電子報)

文章來源：The world's best business-class cabin? Qatar Airways launches the revolutionary QSuite

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關鍵字：航空公司商務艙卡達航空阿聯酋航空阿提哈德航空公司
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