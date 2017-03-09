酒駕丟官江春男任文化總會副會長 府：非常好的事

江春男（本報資料照）

現任媒體人江春男之前爆發酒駕事件，今天接下文化總會副會長一職，由於上次江春男因為酒駕事件而丟官，外界是否對其身份會有疑慮？總統府發言人黃重諺表示，是一件非常好的事。

黃重諺指出，若就文化總會性質，畢竟有一定任務，例如總統擔任會長，就是有其指標性意義及推動整體文化發展等，江春男不論在新聞界或是文化界，在相關領域都非常傑出，都有一定地位，若可以邀請江春男擔任這個工作，並協助推動，是一件非常好的事。

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(中時)