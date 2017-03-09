玉里第二輪監測採樣 鴨場檢出禽流感
花蓮縣玉里鎮三民區鴨場進入第二輪採樣監測，花蓮縣政府今天接獲農委會家畜衛生試驗所通報，監測場中1肉鴨場檢出H5亞型禽流感病毒，將於今晚完成撲殺並同步場區消毒。
花蓮縣農業處長羅文龍表示，案例場近1萬5000隻肉鴨，飼養約34日齡，業主配合防疫所執行第二輪採樣監測，經行政院農業委員會家畜衛生試驗所傳真通報，檢驗為H5亞型禽流感病毒。
縣府立即執行相關防疫措施，業主也配合玉里鎮公所及防疫所執行全場撲殺與場區消毒，空池投放次氯酸鈉錠劑及器具徹底消毒，撲殺後鴨隻屍體就地焚燒及掩埋。
羅文龍說，此案例場經中央初步診斷為H5亞型禽流感病毒，採取預防性撲殺，後續將實施移動管制及採樣監測案例場周邊1公里所有禽場，監測頻度為每月1次，連續採檢3個月。同時，半徑1至3公里內的養禽場由獸醫師作地毯式訪視；半徑5公里內所有鴨場全面篩檢，並執行移動管制，篩檢陰性者始可解除移動管制。
花蓮縣動植物防疫所長黃詩伊呼籲所有養禽業者須加強擴大消毒作業，針對所有進出畜牧場人員管制，尤其運輸飼料及家禽車輛必須徹底消毒。
黃詩伊表示，若發現家禽有異常死亡情形，應立即通知在地公所及防疫所前往採樣監測，及早發現、即時處置，避免疫情擴散。未依規定通報者，依「動物傳染病防治條例」第43條規定處新台幣5萬元以上、100萬元以下罰鍰，且撲殺動物不予補償。1060309
(中央社)
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